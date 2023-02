Bolsa de Lisboa abre com ligeiras perdas. Jerónimo Martins cai mais de 3%

Leia Também Bons ventos polacos levam BCP a segurar PSI no verde

A bolsa de Lisboa arrancou em terreno negativo, com o PSI a recuar 0,06% para os 5882,54 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice, 12 negoceiam no verde e três no vermelho.A liderar as perdas segue a Jerónimo Martins, cotada com mais peso no índice. A empresa liderara por Pedro Soares dos Santos cede 3,51% para os 19,22 euros por ação.Também os CTT e a EDP começaram o dia do lado das perdas, embora ligeiras (-0,28% para os 3,455 euros e -0,04% para os 4,556 euros, respetivamente).Já o BCP é a cotada que mais sobe, com um avanço de 1,23% para os 19,77 cêntimos por ação. A dar força ao banco liderado por Miguel Maya está o regresso aos lucros do Millenium Bank , filial polaca da instituição bancária.Também a Corticeira Amorim arrancou no verde, com uma subida de 0,66% para os 9,15 euros, seguida pela Mota-Engil, que soma 0,59% para os 1,710 euros por título. A construtora dá assim continuidade aos bons resultados de janeiro, sobA Greenvolt, por sua vez, cresce 0,52% para os 7,73 euros por título, seguida pela Nos (0,51% para os 3,960 euros) e pela Altri (0,39% para os 4,646 euros).Sonae, Navigator, Galp, EDP Renováveis, a REN e a Semapa também deram início à sessão com ganhos.Notícia atualizada às 08h39