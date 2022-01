Bolsa de Lisboa abre no vermelho pressionada por queda de 2% da EDP Renováveis

A Bolsa de Lisboa abriu esta quarta-feira em baixa, prolongando as perdas da última sessão, em linha com as restantes praças europeias. O principal índice português, o PSI-20, abriu a perder 0,50%, para 5.589,90 pontos, pressionado sobretudo pelo tombo de mais de 2% da EDP Renováveis e da Novabase.Das 19 cotadas do PSI-20, 12 abriram em queda e apenas três em contraciclo. A Novabase é a cotada que mais afunda, com uma queda de 2,90%, para 5,36 euros por ação. A seguir de perto está a EDP Renováveis, que tomba 2,49%, depois de Joan Avalyn Dempsey ter renunciado ao cargo de administradora independente da empresa.Ainda no setor da energia, a casa-mãe EDP recua 0,45%, para 4,46 euros por ação, enquanto a Galp Energia desliza ligeiramente 0,02%, para 9,87 euros, depois de o petróleo ter atingido máximos de sete anos.Em contraciclo, destacam-se a Pharol, que dispara 2,28%, e a Jerónimo Martins, que avança 0,70%.Na Europa, as principais praças estão também em terreno negativo, com os investidores atentos à evolução dos juros numa altura em que se prevê um aperto da política económica nos Estados Unidos, a fim de conter a subida da inflação.O Stoxx 600, que serve de referência para a Europa, está a cair 0,09%. Já o índice alemão DAX está a perder 0,38%, o francês CAC-40 recua ligeiramente 0,02%, o italiano FTSE MIB cai 0,47% e o britânico desvaloriza 0,03%. Em contraciclo, o espanhol IBEX soma 0,35%.