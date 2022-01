Maré vermelha pressiona PSI-20. EDP Renováveis tomba mais de 2%

o arranque da época de apresentação de resultados das empresas trazer alguma euforia aos mercados de capitais, os investidores mostram-se mais cautelosos e de olhos postos nos Estados Unidos, onde o banco central já sinalizou uma subida das taxas de juro em breve.

A sessão desta terça-feira foi marcada por fortes perdas nas principais praças europeias, uma tendência à qual a bolsa de Lisboa não foi exceção. O principal índice português, o PSI-20, encerrou a cair 0,30%, para 5.618,04 pontos, penalizado sobretudo pelo tombo de mais de 2% da EDP Renováveis.Das 19 cotadas que integram o PSI-20, nove fecharam no "vermelho", oito em contraciclo e duas inalteradas (Novabase e Ramada Investimentos).A EDP Renováveis foi a cotada que mais pressionou o índice, com uma desvalorização de 2,13% para 18,87 euros, depois de Joan Avalyn Dempsey ter renunciado ao cargo de administradora independente no Conselho de Administração da empresa, conforme comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Do lado das perdas estiveram estiveram também os títulos do BCP, que perderam 1,50% para 0,16 euros por ação, e os dos CTT, que caíram 1,37% para 4,32 euros. Ainda no "vermelho" encerraram também os pesos-pesados EDP e Sonae, ainda que com desvalorizações inferiores a 1%.Em contraciclo, a Pharol destacou-se ao disparar quase 8%, para 0,09 euros por ação. O desempenho da Jerónimo Martins foi também positivo: a retalhista conseguiu fechar a sessão com uma valorização de 1,08%, para 21,43 euros por ação. Em alta encerraram também a Galp Energia (+0,47%), a NOS (+0,06%).Na Europa, o "vermelho" foi também dominante. Apesar dO Stoxx 600, que serve de referência para a Europa, esteve o dia todo no "vermelho" e acabou por tombar 0,85% no minuto final das negociações. O índice alemão DAX fechou a cair 1,01%, o francês CAC-40 perdeu 0,94%, o espanhol IBEX tropeçou 0,65%, o italiano FTSE MIB caiu 0,74% e o britânico FTSE derrapou 0,63%.