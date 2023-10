Bolsa de Lisboa acorda no verde e contraria Europa. Sonae e BCP sobem mais de 1,5%

A bolsa nacional abriu em alta, depois de ontem ter encerrado também no verde pela quarta sessão consecutiva. Um movimento em contraciclo com as praças europeias, como Paris e Amesterdão, que acordaram no vermelho.



O PSI ganha terreno e valoriza 0,68% para 6.097,85 pontos, tendo regressado na terça-feira ao patamar dos 6.000 pontos. Das 16 cotadas, dez estão a subir, cinco a ceder e uma inalterada — a Semapa.



A Sonae comanda os ganhos ao valorizar 1,80% para 0,93 euros. Esta manhã, antes da abertura da bolsa, a empresa anunciou a conclusão da operação de venda da participação na Iberian Sports Retail Group à JD Sports Fashion, que tinha sido anunciada em julho. A venda gerou uma mais valia para o grupo de 168 milhões de euros.



Segue-se o BCP que avança 1,73% para 0,2827 euros, a Galp que ganha 1,09% para 14,37 euros, a Mota-Engil que valoriza 0,98% para 3,08 euros e a EDP que pula 0,34% para 3,80 euros.



Também as papeleiras estão em alta, com a Navigator a somar 1,42% para 3,71 euros e a Altri a registar um acréscimo de 1,14% para 4,45 euros por ação.



No vermelho destaca-se a EDP Renováveis que perde 0,81% para 14,66 euros, seguida pela Ibersol que cede 0,59% para 6,74 euros e os CTT que desvalorizam 0,30% para 3,335 euros. Com quedas mais ligeiras, a Greenvolt desliza 0,09% para 5,47 euros e a Jerónimo Martins cai 0,95% para 19,98 euros.