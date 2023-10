Sonae conclui venda de participação na dona da Sport Zone por 300 milhões

Leia Também JD Sports vai comprar os 30% da Sonae na dona da Sportzone por 300 milhões

Em maio, em conjunto com a Balaiko, a Sonae notificou a JD Sports de que recorreu à cláusula do acordo parassocial assinado entre as três entidades em 2018, de forma a que possam exercer uma opção de compra e venda das participações detidas na ISRG.



Além da Sonae, os espanhóis da Balaiko também abandonam o capital da ISRG, que passa a ser controlada na totalidade pelos britânicos do grupo JD Sports.



A Sonae SGPS concluiu a venda da totalidade da sua "participação de 30% menos 1 ação detida na Iberian Sports Retail Group (ISRG), à JD Sports Fashion Plc", de acordo com um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O negócio rendeu 300 milhões de euros à Sonae, "gerando uma mais-valia de 168 milhões de euros, a qual será registada nos seus resultados consolidados no quarto trimestre de 2023", refere o comunicado. O negócio tinha sido anunciado a 7 de julho mas, na altura, a empresa esperava uma mais-valia de 175 milhões.O texto indica ainda que a operação não vai impactar o volume de negócios consolidado nem o EBITDA subjacente da Sonae, "uma vez que a ISRG era consolidada através do método da equivalência patrimonial nas contas da Sonae"."Nos 12 meses anteriores a 30 de junho de 2023, a contribuição da ISRG para o EBITDA consolidado da Sonae (pelo método da equivalência patrimonial) ascendeu a 19 milhões de euros", indica a nota.