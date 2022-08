Bolsa de Lisboa acorda no vermelho. Ibersol dispara mais de 7%

A EDP Espírito Santo deverá encaixar mais 265 milhões de euros com a aplicação de novas tarifas reguladas a partir do próximo domingo, 7 de agosto.

O pódio dos ganhos é todo do setor energético, com a REN a ser a terceira cotada que mais sobe, a avançar 0,18%, depois de na semana passada a empresa ter revelado que os seus lucros subiram 16% no primeiro semestre do ano para 45,9 milhões de euros.Nas outras empresas de energia do PSI, a Galp desacelera 0,48% e a Greenvolt cai 0,22%.Com as maiores quedas do principal índice português está a Altri, que tem tido um fraco desempenho em bolsa nas últimas sessões e que esta quarta-feira arrancou a negociação a perder 1,43%. Já a Sonae, que ontem liderou as perdas, esta manhã caía 1,12%.Quanto à Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no PSI, cede 0,71%. O BCP, por seu lado, recua 0,49%.Destaque ainda para a Ibersol, que já não negoceia no índice de referência português, mas que está a avançar mais de 7%, depois de na última noite ter enviado um comunicado ao regulador a dar conta da celebração de um contrato para a venda à RBI das unidades que operam os restaurantes da insígnia Burger King em Portugal e Espanha, por um enterprise value de 260 milhões.