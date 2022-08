Lisboa fecha em queda em dia de máximos de Greenvolt e EDPR

O PSI recuou 0,29%, para 6.079,37 pontos, acompanhando a tendência negativa vivida na maioria das praças europeias, sendo Madrid a exceção.Seis das 15 cotadas do índice fecharam com ganhos, enquanto nove encerraram no vermelho.A Sonae liderou as perdas, com uma queda de 1,65%, enquanto a Galp sofreu um recuo de 1,44%, fechando nos 9,984 euros. Também a ceder mais de 1% fecharam a Nos (-1,02%) e a Corticeira Amorim, que perdeu 1,15% no dia em que apresenta as contas semestrais.A contribuir igualmente para o fecho negativo do índice os pesos-pesados EDP e Jerónimo Martins recuaram O,50% e 0,44%, respetivamente.Do lado das subidas, os destaques vão para o setor das renováveis. A Greenvolt avançou 1,81%, para um novo máximo histórico de 9 euros, beneficiando do anúncio, na véspera, referente à alienação de ativos solares e eólicos na Polónia.A EDP Renováveis, por seu turno, ganhou 0,59%, para os 25,70 euros, o valor de fecho mais elevado desde janeiro do ano passado.O BCP também atenuou a queda do índice ao valorizar 0,35%.