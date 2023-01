Bolsa de Lisboa ainda dorme. PSI inalterado com CTT a liderar ganhos

Leia Também Lisboa fecha no vermelho. Navigator com pior dia em 20 meses

, após uma revisão em baixa da recomendação por parte do CaixaBank BPI, para "underperform".



A Jerónimo Martins (-0,39%) e a EDP Renováveis (-0,19%) - as duas empresas com mais peso no PSI - também estavam do lado das perdas no arranque. Nos (-0,15%) e Sonae (-0,10%) completam o grupo do território negativo.



REN, Greenvolt e Corticeira Amorim mantinham-se inalteradas face à cotação de fecho de terça-feira.

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira praticamente sem alterações face ao fecho da sessão de ontem. O PSI está a negociar na linha d'água (0,01%), nos 5.998,63 pontos. Das 15 cotadas que compõem o principal índice português, sete estão pintadas a verde, cinco a vermelho e três estão inalteradas.A liderar os ganhos estão os CTT, a subir 1,34%. Os correios anunciaram esta manhã que vão participar em três agendas mobilizadoras do PRR para modernizar os seus serviços. Semapa (0,49%) e EDP (0,36%) completam o pódio.Ainda do lado dos ganhos, estão a Mota-Engil (0,29%), a Galp Energia (0,28%) - em linha com a tendência de ganhos do petróleo a esta hora nos mercados interncaionais, - a Altri (0,20%) e o BCP (0,05%), que apresenta um avanço muito ligeiro.Em sentido contrário a Navigator é a cotada que mais cai (-0,92%), já depois de ontem ter sido a mais pressionada da sessão, tombando mais de 6,5%