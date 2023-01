Lisboa fecha no vermelho. Navigator com pior dia em 20 meses

O PSI cedeu 0,29%, para os 5.998,13 pontos, contrariando os ganhos, embora ligeiros, da maioria das praças da Europa Ocidental. Das 15 cotadas do índice nacional, cinco fecharam em alta e 10 em queda.A Navigator liderou as perdas com um tombo de 6,56%, para 3,25 euros, pressionada pela revisão em baixa da recomendação por parte do CaixaBank BPI, para "underperform". As ações da papeleira fecharam em mínimos de 10 meses.A queda da Navigator contagiou a Semapa, o seu principal acionista, que recuou 1,76%, para 12,28 euros. A outra papeleira do PSI, a Altri, cedeu 1,19%, encerrando nos 5,00 euros.A pressionar o índice esteve também o setor energético. A Galp perdeu 1,72%, para 12,56 euros, no dia em que o UBS cortou a recomendação para "neutra". Já EDP e EDP Renováveis recuaram 0,33% e 0,23%, para 4,788 euros e 21,5 euros, respetivamente.Também a REN deslizou 0,20%, fechando a valer 2,54 euros, enquanto a Greenvolt valorizou 0,9%, até aos 7,89 euros.As retalhistas Sonae e Jerónimo Martins encerraram igualmente no vermelho, com a dona do Modelo Continente a perder 0,86%, para 0,975 euros, e o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos a deslizar 0,1%, até aos 20,30 euros.Pela positiva, brilharam os CTT com um ganho de 4,98%, para os 3,37 euros, beneficiando da subida da recomendação do Santander para "outperform".A limitar os estragos no índice esteve também o BCP, com uma subida de 2,94%, para 0,1958 euros. O banco liderado por Miguel Maya acumula uma valorização de 33,74% desde o início do ano.