Bolsa de Lisboa arranca no verde. Greenvolt soma mais de 2%

A bolsa de Lisboa seguiu a tendência europeia e arrancou a sessão no verde.O PSI, assim chamado desde esta segunda-feira, está a valorizar 0,14% para 5.829, 42 pontos. Das 15 cotadas que compõe o índice, dez começaram o dia em terreno positivo e cinco abriram a sessão no vermelho.A Greenvolt lidera os ganhos, estando a valorizar 2,22% para 6,44 euros. No setor energético a sessão iniciou de forma mista, num dia em que o petróleo Brent está a valorizar para os 116 dólares o barril.A Galp ganha 0,84% para 11,40 dólares, tendência seguida pela EDP, que sobe 0,55% para 4,40 euros, movimento que não é seguido pelo braço das renováveis, que perde 0,88% para 22,52 euros e pela REN, que cai 0,19% para 2,69 euros.Entre as papeleiras a tendência é positiva, estando a Altri a somar 1,29% para 5,91 euros, enquanto a Semapa ganha 0,52% para 11,56 euros e a Navigator ganha 0,29% para 3,40 euros, um dia depois de a Altri ter anunciado um novo aumento da pasta do papel.No retalho, o sentimento é negativo, estando tanto a Jerónimo Martins como a Sonae a perder cada uma 0,30%, a primeira para 20,25 euros e a segunda para 1,01 euros.Desde segunda-feira, que o PSI-20 passou a ser denominado de PSI, refletindo a nova composição que conta apenas com 15 cotadas, tendo saído do índice de referência nacional a Novabase, Ibersol, Ramada e Pharol, devido aos novos requisitos de entrada impostos pela Euronext Lisbon.(Notícia atualizada às 8:27 com cotações das 15 cotadas)