Powell dá força à banca europeia. BCP soma mais de 7%

7,09%

5.821,11

1,97% para 22,72 euros. A petrolífera Galp Energia valorizou 0,58% para 11,31 euros.

A bolsa de Lisboa fechou em alta, superando mesmo os ganhos das principais praças europeias. Num dia positivo para as ações, a banca foi estrela com o impulso dado pelo tom mais agressivo da Reserva Federal (Fed) dos EUA. O português BCP disparou mais de 7%.O Stoxx 600 valorizou 0,85% e as ações europeias eliminaram as perdas da invasão da Rússia à Ucrânia devido ao otimismo em relação às negociações de paz. Em simultâneo, o presidente da Fed, Jerome Powell, garantiu que o banco central norte-americano está preparado para subir juros em meio ponto percentual já na próxima reunião de política monetária, caso seja necessário.A prontidão gerou um "sell-off" no mercado obrigacionista e impulsionou as ações dos bancos, cujas margens financeiras beneficiam de juros mais elevados. O europeu Stoxx banks ganhou 2,47%, numa tendência que foi seguida pelo BCP. O banco liderado por Miguel Maya disparoupara 0,16 euros.A cotada liderou os ganhos num PSI, que fechou a ganhar 2,19% parapontos. Entre as 15 cotadas do índice de referência nacional, 14 fecharam no verde. A Mota-Engil (4,59%) e a Greenvolt (4,13%) também registaram fortes ganhos.Apenas uma cotada ficou inalterada: a REN, que se manteve nos 2,70 euros. Entre as restantes empresas do setor energético, a EDP ganhou 1,09% para 4,38 euros e a EDP Renováveis subiuEm destaque na sessão este ainda a Altri, após ter anunciado que vai seguir a decisão da brasileira Suzano e aumentar novamente o preço da pasta de papel. A papeleira ganhou 2,91% para 5,84 euros por ação, enquanto Navigator avançou 3,16% para 3,39 euros e a Semapa subiu 0,7% para 11,50 euros.(Notícia atualizada às 17h:05)