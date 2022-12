Bolsa de Lisboa arranca no vermelho. Galp comanda perdas

Leia Também Lisboa em alta sustentada por grupo EDP

21,091 cêntimos por ação.



Já a liderar os ganhos está a Mota-Engil (1,65%), seguida de três empresas de energia: Ren (0,58%), Greenvolt (0,50%) e EDP Renováveis (0,23%).



A Corticeira Amorim e a Semapa mantinham-se inalteradas no arranque da sessão.

No arranque de uma semana crucial em relação a política monetária, a bolsa de Lisboa arrancou a negociação em terreno negativo. O PSI cede 0,27% para 5.736,12 pontos, com nove cotadas a cair, quatro a avançar e duas inalteradas.Nos próximos dias vão ter lugar encontros do Banco Central Europeu e da Reserva Federal norte-americana. Ambas as autoridades monetárias deverão aumentar as taxas de juro diretoras dos seus territórios em 50 pontos base, imprimindo um tom mais moderado ao aperto para controlar a inflação.As duas reuniões, marcadas para quarta e quinta-feira, vão ser o principal foco das atenções dos investidores que para já, mostram alguma ansiedade. Também na Europa as principais praças estão a acordar no vermelho.Por cá, a Galp Energia (-0,81%) era a empresa que mais caía no arranque da sessão, apesar de, a esta hora, o petróleo até estar a avançar nos mercados internacionais.Nos (-0,80%) e Sonae (-0,64%) completam o pódio das perdas. Os pesos pesados Jerónimo Martins (-0,59%), BCP (-0,28%) e EDP (-0,17%) também estão no vermelho. A ceder está ainda a Navigator (-0,43%), que a partir desta segunda-feira entrega aos acionistas um dividendo extraordinário bruto de