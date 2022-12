Lisboa em alta sustentada por grupo EDP

pode ser explicado pelo facto de os títulos da empresa estarem a ser negociados sem direito a dividendo a partir desta sexta-feira.



Os acionistas da empresa aprovaram no fim de novembro a distribuição de uma remuneração bruta de 1,252 euros que arranca a 12 de dezembro.



Também com fortes perdas esteve a Greenvolt, que encerrou o dia a cair 2,70%.





A bolsa de Lisboa encerrou a semana no verde, com o PSI a avançar 0,11% para 5.751,82 pontos.Entre as 15 empresas que compõem o índice de referência, nove fecharam a sessão com ganhos, cinco com perdas e uma manteve-se inalterada.Um dos grandes impulsos foi do grupo EDP: a EDP Renováveis valorizou 0,65%, enquanto a empresa mãe ganhou 0,50%.Esta foi uma sessão em que as papeleiras estiveram em destaque, tanto pela positiva como pela negativa. Altri e Navigator foram as empresas que mais ganharam no fecho da sessão, 1,88% e 1,85% respetivamente, mas a grande queda do dia também ficou a cargo do setor do papel, com a Semapa a tomar 8,03%.O tombo da Semapa