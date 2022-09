Bolsa de Lisboa arranca no vermelho. REN comanda perdas

o melhor primeiro semestre de sempre".

grupo liderado por Gonçalo Moura Martins registou lucros de





12 milhões de euros na primeira metade do ano, o que traduz um crescimento de 37% face aos 9 milhões conseguidos no período homólogo de 2021.

A bolsa de Lisboa arrancou a negociação desta quinta-feira em terreno negativo, depois de esta quarta-feira ter fechado a sétima sessão consecutiva de perdas, algo que não acontecia desde setembro de 2020. O PSI cede 0,52% para 5.963,84 pontos, com 12 das 15 cotadas a perder, duas inalteradas e uma a ganhar.A comandar as perdas está a REN, com uma queda de 1,14%, numa altura em que o setor da energia na Europa está sob pressão. Segue-se a Navigator, a ceder 1,11%, a Galp, a perder 1,07%, o BCP, a cair 0,83%, os CTT (-0,77%) e a Corticeira Amorim (-0,70%).Também a Mota-Engil arrancou a sessão em terreno negativo, apesar de esta noite ter divulgado os resultados do semestre , que, segundo a empresa, "foiEm contraciclo esteve a Greenvolt, com uma subida de 0,10%. A Jerónimo Martins - a cotada com mais peso no índice - e a Semapa mantiveram-se inalteradas.