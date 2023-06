Bolsa de Lisboa com pior ciclo de perdas em quase um mês. Greenvolt tomba mais de 4%

A bolsa de Lisboa fechou a sessão em terreno negativo, tendo oito das 16 cotadas do PSI perdido mais de 1%. A praça nacional tinge-se assim da cor que domina o resto da Europa, à exceção de Milão e Madrid.





O PSI deslizou 0,66% para 6.001,51 pontos, encerrando um terceiro dia consecutivo no vermelho, o mais longo ciclo de perdas em quase um mês.





Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, 13 terminaram o dia em terreno negativo e apenas uma encerrou no verde, tendo duas permanecido inalteradas.





A Greenvolt afundou 4,35% para 6,37 euros - caindo para mínimos de 9 de junho - momentos antes de publicar as contas referentes ao primeiro trimestre deste ano.





A empresa liderada por João Manso Neto foi acompanhada na tendência negativa pela Nos, que recuou 2,05% para 3,34 euros.





A Corticeira Amorim completa o pódio das que mais perderam, tendo desvalorizado 1,91% para 9,78 euros.





No setor energético, e em todo o PSI, a Galp foi a única cotada a fechar no verde, ao ganhar 1,77% para 10,90 euros, renovando máximos de 28 de abril. A empresa comandada por Filipe Silva foi impulsionada pelo petróleo, que sobe tanto em Londres como em Nova Iorque.



A REN permaneceu inalterada em 2,52 euros.





Ainda do lado das perdas no setor da energia, além da Greenvolt, a EDP deslizou 1,74% para 4,58 euros, enquanto o braço das renováveis desvalorizou 1,03% para 19,20 euros - tendo sido estas as quedas que mais influenciaram a tendência do PSI, visto serem dois pesos-pesados do índice de referência nacional.



Também o BCP ajudou ao movimento negativo, ao ceder 0,27% para 22,25 cêntimos.





No retalho, a Jerónimo Martins cedeu 0,48% para 25,14 euros, no mesmo dia em que se ficou a saber que mais de 60 mil trabalhadores da Biedronka vão ver aumentos salariais a partir de 1 de julho. Ainda no mesmo setor, a Sonae perdeu 0,49% para 0,911 euros.





Entre as papeleiras, a Altri caiu 1,82% para 4,20 euros, a Semapa subtraiu 1,34% para 13,28 euros e a Navigator caiu 1,87% para 3,14 euros.



(Notícia atualizada às 17:04 horas)