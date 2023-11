Bolsa de Lisboa começa o dia na linha de água. Mota-Engil soma mais de 1%

A bolsa de Lisboa começou o dia na linha de água. O principal índice nacional, o PSI, valoriza 0,05% para 6.287,22 pontos.





Entre as 16 cotadas que compõem a principal montra da praça nacional, oito começaram o dia no verde, cinco no vermelho e três permanecem inalteradas.





A Mota-Engil comanda os ganhos, ao subir 1,23% para 3,29 euros.Do lado das perdas é a Jerónimo Martins quem comanda a tabela, ao ceder 0,36% para 21,84 euros.





Além da retalhista, entre os pesos pesados, também a família EDP está a pressionar o sentimento, estando a casa-mãe a cair 0,26% para 4,23 euros e o braço das renováveis a desvalorizar 0,28% para 15,76 euros.





A família EDP dá assim continuidade às perdas da última sessão. A queda desta terça-feira ocorreu no mesmo dia em que o HSBC cortou o "target" de ambas as cotadas.





Ainda no setor energético o sentimento é misto. Em contraciclo com a família EDP, a Galp sobe 0,37% para 13,51 euros, não acompanhando assim a tendência do petróleo no mercado londrino e em Nova Iorque, que cai à boleia do aumento dos "stocks" de crude nos EUA.





Leia Também Família EDP deita bolsa de Lisboa abaixo

A REN ganha 0,42% para 2,41 euros, enquanto a Greenvolt mantém-se inalterada em 6,68 euros.





Entre as papeleiras, a Semapa soma 0,45% para 13,54 euros, a Altri sobe 0,75% para 4,82 euros e a Navigator permanece inalterada em 3,77 euros.





A Sonae arrecada 0,38% para 0,925 euros. O BCP desvaloriza 0,41% para 0,2925 euros.

(Notícia atualizada às 8:24 horas).