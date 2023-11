há 19 min. 09h05

Europa começa dia no verde dispersa entre EUA, China e Médio Oriente

A Europa começou o dia em terreno positivo, com os investidores a digerirem as mais recentes atas da Reserva Federal (Fed) norte-americana e os novos desenvolvimentos no conflito no Médio Oriente.





O "benchmark" europeu Stoxx 600 ganha 0,22% para 456,85 pontos. Dos 20 setores que compõem o índice de referência, imobiliário e media lideram os ganhos.





Entre as principais praças europeias, Frankfurt sobe 0,26%, Paris cresce 0,40% e Londres arrecada 0,11%.





Madrid soma 0,33%, Amesterdão cresce 0,18% e Milão valoriza 0,25%. Por cá a bolsa de Lisboa segue a tendência e cresce 0,31%.





O documento – referente à última reunião do banco central que deixou a taxa dos fundos federais inalterada entre 5,25% e 5,5% - dá ainda conta de que o atual nível dos juros já começa a ter impacto nos planos de investimentos das empresas, "que já começam a atrasar ou a cortar os mesmos".





Os investidores interpretaram estas palavras com entusiasmo e no mercado de "swaps" indexados aos juros diretores, já apontam para uma probabilidade de 25% de o primeiro corte da taxa dos fundos federais ocorrer em março do próximo ano.





No Médio Oriente, o Hamas e Israel acordaram um cessar-fogo temporário e a libertação de reféns. O Qatar afirma que o número de pessoas libertadas pode chegar a 50.





Os olhos dos investidores estão ainda virados para China, onde Pequim colocou o Country Garden na "draft list" e portanto numa lista ainda preliminar de imobiliárias que poderão receber financiamento, de acordo com fontes com conhecimento do processo, citadas pela Bloomberg.





A construtora entrou em incumprimento em outubro por não conseguir pagar os juros de obrigações denominadas em dólares já, depois de ter admitido problemas de falta de liquidez, num contexto de grandes dificuldades no setor imobiliário chinês e de desaceleração da economia chinesa.



Esta sessão poderá registar um menor volume de negociação face ao habitual, já que é véspera de feriado nos EUA e no Japão.