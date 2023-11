Bolsa de Lisboa em alta, com Mota-Engil e BCP na proa. REN tomba mais de 1%

A bolsa de Lisboa fechou a primeira sessão da semana no verde, com o índice de referência, o PSI, a avançar 0,79% para 6300,67 pontos. Das 16 principais cotadas, 10 encerraram com ganhos, cinco com perdas e uma manteve-se inalterada.A liderar a tabela está a Mota-Engil, que ganha 3,99% para 3,255 euros, na véspera da apresentação dos resultados operacionais. Em segundo lugar destaca-se o BCP, a avançar 2,13% para 0,2876 euros. O pódio fecha com a Jerónimo Martins, que valoriza 1,54% para 22,44 euros.Também a ganhar no fecho da negociação estavam a Sonae (+0,95%), a Nos (+0,81%), a Galp (+0,76%), a Navigtor (+0,43%), a Ibersol (+0,30%), a EDP (+0,22%) e a EDP Renováveis (0,0,6%). A Corticeira Amorim manteve-se inalterada.Já pela negativa destaca-se a REN, a cair 1,02% para 2,43 euros, depois de esta segunda-feira se saber que o administrador executivo, João Faria Conceição, aparece referido cinco vezes no despacho em que o Ministério Público resume os factos e os crimes imputados aos cinco detidos da Operação Influencer.Em queda estiveram também a Semapa (-0,44%), a Altri (-0,35%), os CTT (-0,14%) e a Greenvolt (-0,08%).