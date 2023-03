Bolsa de Lisboa em terreno positivo. Ibersol ainda não conquistou investidores

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta terça-feira com ganhos. O PSI soma 0,93% para 5.822,71 pontos. Das 16 cotadas que - desde ontem, com a reentrada da Ibersol - compõem o principal índice português, 13 estão pintadas a verde e três negoceiam com perdas.A liderar a tabela está a Altri, com um avanço de 3,5%. Com ganhos consideráveis (2,13%) está também a Jerónimo Martins, a empresa com maior peso da bolsa de Lisboa.De resto, com avanços superiores a 1% encontravam-se ainda, no arranque, o BCP (1,64%), a Navigator (1,54%) a Sonae (1,21%) e os CTT (1,03%).A Galp Energia soma 0,98% apesar de o petróleo continuar em queda nos mercados internacionais. Já no grupo EDP, a casa mãe avança 0,31% e o braço das energias renováveis sobe 0,25%, o ganho menos expressivo da tabela.Em sentido contrário, a liderar as perdas está a Ibersol, que cai 1,51%. A empresa que detém as marca Pizza Hut em Portugal regressou esta semana ao principal índice português, contudo ainda não conseguiu convencer os investidores, tendo estado desde segunda-feira a negociar no vermelho.Com quedas esta manhã estavam ainda a Corticeira Amorim (-0,31%) e a REN (-0,2%).