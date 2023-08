Bolsa de Lisboa fecha em alta com BCP no leme

A bolsa de Lisboa fechou a primeira sessão da semana com ganhos, com o PSI a avançar 0,27 para 6040,21 pontos, num dia em que a Europa está mais vermelha que verde.Nove cotadas registaram ganhos e é o BCP que mais valoriza: 1,78%. No final de julho, o banco deu conta de aumento de 580% nos seus lucros semestrais. A valorização do BCP vai também em linha com a valorização de 0,53% da banca na Europa, o setor que mais sobe.Também pela positiva destacam-se duas papeleiras, Altri e Navigator, a ganhar 1,25% e 0,57%, respetivamente. No verde fecharam ainda a EDP (+0,54%), a Ibersol (+0,29%), a Greenvolt (+0,24%), a Jerónimo Martins (+0,17%), CTT (+0,15%) e Galp (+0,04%).Em sentido contrário, sete empresas fecharam com perdas, com a Semapa na frente, a perder 0,77%, seguida da Nos, da Mota-Engil e da EDP Renováveis, com quedas de 0,66%, 0,62% e 0,53%, respetivamente. As restantes cotadas no vermelho registaram perdas abaixo de meio ponto percentual: Sonae (-0,36%), REN (-0,20%) e Corticeira Amorim (-0,20%).