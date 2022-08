Bolsa de Lisboa já tem menos de quatro dezenas de cotadas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O número de cotadas que negoceiam na bolsa de Lisboa volta a cair para um novo mínimo com a despedida da Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA). O mercado de capitais nacional, que já chegou a ter quase 150 participantes, conta agora com apenas 37, numa tendência de decréscimo que se tem vindo a verificar nos últimos anos e que não tem conseguido ser compensada com a admissão à negociação de novas empresas.





