Bolsa de Lisboa na linha de água. Corticeira Amorim cai mais de 2%, Galp segura PSI

, com os números da

mais altos do que o esperado a pressionar as cotadas europeias.O PSI valoriza 0,10% para 6.140,47 pontos. Entre as 16 cotadas nacionais, nove estão a subir, cinco em queda e duas inalteradas.

A pressionar o índice estava a Corticeira Amorim, que abriu a sessão a perder 2,05% para 9,10 euros. Seguia-se a Semapa a ceder 0,58% para 13,64 euros e a Mota-Engil a deslizar 0,39% para 5,08 euros.Entre os pesos pesados, o BCP era o único no vermelho. O banco liderado por Miguel Maya desvalorizava 0,42% para 25,94 cêntimos por ação.Do lado dos ganhos, a Galp liderava a tabela ao subir 0,56% para 14,425 euros, seguida pela Nos a somar 0,51% para 3,168 euros.Na energia, a REN começou a sessão a somar 0,46% para 2,19 euros, a EDP a ganhar 0,29% para 3,79 euros, a EDP Renováveis a valorizar 0,14 euros para 13,925 euros e a Greenvolt a subir 0,12% para 8,11 euros. Esta manhã, antes da abertura da bolsa, o braço verde da EDP anunciou um contrato com a CC&L Infrastructure para aA Jerónimo Martins e a Ibersol começaram o dia inalteradas. Ontem, oda dona do Pingo Doce.