Bolsa de Lisboa na linha de água. Galp pressiona

A sustentar os ganhos estará um maior otimismo em torno da possibilidade de cortes dos juros pela Reserva Federal norte-americana, que termina a sua primeira reunião de política monetária do ano na quarta-feira.O PSI está nos 0,10% para 6.258,96 pontos. Das 16 cotadas, dez estão a subir, três em queda e três inalteradas — Semapa, REN e Ibersol.

A pressionar o índice está a Galp que desce 0,48% para 14,57 euros por ação. Também no vermelho está a Navigator que cede 0,05% para 3,856 euros. A petrolífera apresentou ontem, antes da abertura do mercado, o "trading update", no qual indicou que a margem de refinação caiu , ficando abaixo do esperado pelo mercado.Por outro lado, a liderar os ganhos estão a Mota-Engil que avança 0,79% para 5,13 euros e a Altri que soma 0,75% para 4,57 euros.Na energia, EDP sobe 0,68% para 4,014 euros, o seu braço verde ganha 0,17% para 14,875 euros, e a Greenvolt cresce 0,31% para 8,105 euros.Os restantes pesos pesados também negoceiam no verde: a Jerónimo Martins valoriza 0,19% para 20,82 euros e o BCP avança 0,11% para 26,56 cêntimos. Esta manhã, o Bank Millenium, detido em mais de 50% pelo BCP, anunciou que registou lucros de 126,8 milhões de euros em 2023 , apesar de as contas terem sido penalizadas pelos custos dos processos legais das hipotecas em francos suíços.