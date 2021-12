Bolsa de Lisboa regressa às perdas. PSI-20 cai 0,15%

Depois de ontem ter ganho algum fôlego, a Bolsa de Lisboa voltou a tropeçar no arranque da sessão de negociação desta quarta-feira. Nos primeiros minutos, o PSI-20 caía 0,15% para os 5442,98 pontos.Das 19 cotadas no principal índice português, apenas três negociavam com sinal verde. A grande maioria, 12, estavam a cair e quatro mantinham-se inalteradas.O grupo EDP é o que está a dar gás à bolsa e a impedir um recuo ainda mais acentuado, com a Renováveis a avançar 0,55% e a casa mãe a subir 0,19%.Por outro lado, a Galp regista uma queda de 0,19% e a REN mantém-se inalterada. O setor energético estava esta manhã debaixo dos holofotes, depois de ontem ter sido anunciado um apoio de 30 milhões de euros da Comissão Europeia para produzir hidrogénio renovável em Sines.A liderar os ganhos está a Pharol, a avançar 1,91%. Em sentido contrário, a Sonae encabeça as perdas, com um recuo de 0,89%. O BCP também está do lado vermelho, a cair 0,60%. Já a Jerónimo Martins desce 0,35%.Têm sido dias de muita volatilidade nos mercados de capitais, com os investidores de olho nos avanços da pandemia, que está agora num novo capítulo com a variante ómicron a espalhar-se rapidamente pelo mundo inteiro. Por cá, a bolsa dá um sinal vermelho às novas medidas de contenção apresentadas ontem pelo Governo e que prometem voltar a pôr a economia em pausa.Ainda assim Lisboa destoa do resto da Europa, onde predomina um sentimento positivo, com as praças a mostrarem algum alívio em relação às recentes notícias sobre a eficácia das vacinas e os avanços das farmacêuticas.Madrid, Paris e Frankfurt estão com sinal verde. Amesterdão e Milão acompanham Lisboa e estão pintadas a vermelho. O índice Stoxx 600 - que agrega as principais empresas do continente - avança 0,16%.Notícia atualizada