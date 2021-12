Lisboa sobe à boleia das praças europeias. Corticeira Amorim avança mais de 2%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão acima da linha de água, acompanhando as principais praças europeias. O PSI-20 terminou o dia com um ganho ligeiro de 0,15% para os 5459,66 pontos.



Das 19 cotadas no principal índice português, a maioria, 13 encerraram em terreno positivo, revertendo as perdas da abertura da sessão, cinco caíram e uma manteve-se inalterada.





A Corticeira Amorim foi quem deu gás à bolsa, com um avanço de 2,89% para 10,74 euros, acompanhada dos CTT, com uma subida de 1,76% para 4,32 euros. Ainda assim, o maior ganho foi da Ramada, que somou 2,83%. No papel, a Altri aumentou 1,54%, a Semapa avançou 0,69% e a Navigator ganhou 0,43%.





Por outro lado, a Nos lidera as perdas, com um recuo de 1,53% para 3,34 euros, depois de a New Street Research ter revisto em baixa o preço alvo de 4,40 euros, para 4 euros, ainda que a recomendação se tenha mantido "neutra".





Os principais "players" do setor energético também encerraram a sessão em terreno negativo, seguindo a tendência europeia. A Greenvolt caiu 0,80% para 6,19 euros, a REN afundou 0,40% para os 2,51 euros. A EDP Renováveis manteve-se inalterada nos 21,64 euros.



Têm sido dias de muita volatilidade nos mercados de capitais, com os investidores de olho nos avanços da pandemia, que está agora num novo capítulo com a variante ómicron a espalhar-se rapidamente pelo mundo inteiro.





No resto da Europa, predomina um sentimento positivo, com todas as praças pintadas de verde, mostrando assim algum alívio em relação às recentes notícias sobre a eficácia das vacinas e os avanços das farmacêuticas.





Paris é quem lidera o pódio com um ganho de 1,24% para 7051,67 pontos, seguida de Amesterdão, que negociava nos 0,92% para 782,08 pontos e de Madrid, com um crescimento de 0,70% para 8446,20 pontos.



(Notícia atualizada)