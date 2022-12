Bolsa de Lisboa retoma negociação pintada de verde. Galp lidera

Leia Também Magia de Natal invade Lisboa. Galp comanda ganhos

Depois de uma pausa para a quadra natalícia, as bolsas mundiais voltam esta terça-feira a negociar e a tendência geral é positiva. Lisboa não escapa ao sentimento dominante e arranca a negociação no verde, com o PSI a avançar 0,54% para os 5.812,16 pontos.Das 15 empresas cotadas no principal índice português, 13 avançam, uma desce e outra mantém-se inalterada face à cotação da sessão anterior.A liderar os ganhos está a Galp Energia, que soma mais de 2% (2,04%), numa altura em que o petróleo também está a negociar positivo nos principais mercados mundiais. No pódio estão ainda a Semapa (1,29%) e a Mota-Engil (1,18%), ambas a avançar mais de 1%.Pelos pesos pesados, tanto a Jerónimo Martins como o BCP somam 0,48%. Já a EDP avança 0,23%.A EDP Renováveis foi a única cotada que arrancou a sessão de negociação no vermelho, depois de ter avançado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta manhã a venda de um parque solar nos Estados Unidos. A empresa cedia 0,38% nos primeiros minutos da sessão.A REN é a única que está inalterada.