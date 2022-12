Magia de Natal invade Lisboa. Galp comanda ganhos

O verde do pinheiro de Natal transpirou para as principais praças europeias e a bolsa de Lisboa não foi exceção.





O PSI fechou a última sessão antes do dia de Natal a valorizar 0,31% para 5.781,18 pontos.



Entre as 15 cotadas que compõem o principal índice nacional, nove terminaram o dia em terreno positivo e seis encerraram a negociação no vermelho.





A Galp comandou os ganhos, ao acumular 1,75% para 12,52 euros, num dia em que opetróleo escala mais de 3% em Londres e em Nova Iorque. A ameaça do presidente Vladimir Putin de cortar na produção de petróleo russo em retaliação à imposição do tecto ao preço do petróleo russo, acordado pelo Ocidente, foi reforçada esta sexta-feira pelo vice-primeiro-ministro do país, Alexander Novak que deu conta de um possível corte entre 5% a 7% já no início de 2023.

Durante a sessão, os investidores estiveram ainda a digerir dois comunicados enviados ao mercado entre o fim da última sessão e o arranque das negociações desta sexta-feira. Um primeiro, em que a companhia dá conta que reduziu em 14.139.087 euros o seu capital social, no seguimento da conclusão do seu programa de recompra de ações – no valor de 150 milhões de euros – relacionado com o ano fiscal de 2021.

Num segundo comunicado, a petrolífera informou que antecipa um impacto "até 100 milhões" de euros da nova taxa sobre lucros extraordinários, aprovada esta semana na Assembleia da República.

No restante setor energético, a sessão terminou de forma mista. A REN cresceu 0,39% para 2,56 euros, no mesmo dia em que a empresa liderada por Rodrigo Costa começa a pagar um dividendo de 6,4 cêntimos aos acionistas.



As ações da distribuidora foram ainda impulsionadas pela notícia de que a empresa celebrou um contrato de financiamento de longo prazo (12 anos), no montante de 300 milhões de euros, com o Banco Europeu de Investimento.

Por sua vez, a EDP somou 0,32% para 4,72 euros, em contramão com o braço das renováveis - que caiu 0,43% para 20,94 euros. Também a Greenvolt registou uma queda, mais concretamente de 0,37% para 8,09 euros.

Entre as papeleiras, a Altri ganhou 0,30% para 5,05 euros, enquanto a Semapa desvalorizou 0,48% para 12,36 euros e Navigator caiu 0,34% para 3,49 euros.

Por fim, no retalho a Jerónimo Martins desvalorizou 0,29% para 20,62 euros, enquanto a Sonae ganhou 0,37% para 0,94 euros.



(Notícia atualizada às 16:58).