Bolsa de Lisboa termina dia com fecho morno. Greenvolt soma 2%

A principal montra da bolsa de Lisboa, o PSI, terminou o dia a negociar muito perto na linha de água, ao valorizar 0,06% para 6.231,32 pontos.

Durante a sessão, o PSI chegou a cair 0,47% e a valorizar 0,42% , depois de esta terça-feira ter registado a pior sessão desde março, no mesmo dia em que o primeiro-ministro António Costa apresentou o pedido de demissão na sequência de buscas em São Bento e de o Ministério Público ter anunciado que António Costa é alvo de um inquérito.

Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, 10 terminaram a sessão no verde e seis em terreno negativo.A Greenvolt comandou o pelotão dos ganhos, ao subir 2,03% para 6,55 euros. No restante setor energético o sentimento foi misto, tendo a EDP Renováveis ocupado leme das perdas ao recuar 0,91% para 15,85 euros.Também a empresa-mãe EDP cedeu 0,60% para 4,15 euros, enquanto a Galp perdeu 0,52% para 13,41 euros, num dia em que o petróleo perde mais de 1% tanto em Londres como em Nova Iorque.A REN desvaloriza 0,41% para 2,44 euros, um dia antes de apresentar os resultados trimestrais e o somatório dos primeiros nove meses do ano.Entre as papeleiras o sentimento foi positivo. A Semapa ganhou 1,79% para 13,66 euros, a Altri somou 1,06% para 4,57 euros e a Navigator valorizou 0,27% para 3,73 euros.No setor do retalho, a Jerónimo Martins cedeu 0,45% para 22,30 euros e a Sonae recuou 0,64% para 0,940 euros.O BCP valorizou 0,61% para 0,2811 euros.(Notícia em atualizada às 16:52 horas).