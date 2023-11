Valsa entre dívida e ações nos EUA intensifica-se. Wall Street dança e fecha mista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wall Street terminou o dia com uma tendência mista, num dia marcado pela volatilidade. A valsa entre ações e obrigações – que contraria a habitual correlação negativa entre as duas classes de ativos - fez-se sentir numa sessão em que os investidores estiveram atentos a uma emissão de dívida nos EUA.





O industrial Dow Jones perdeu 0,12% para 34.112,27 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 (S&P 500) subiu 0,10% para 4.382,78 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou muito ligeiramente (0,07%) para 13.650,41pontos.





O Tesouro liderado por Janet Yellen colocou 40 mil milhões de dólares, por um juro de 4,519%, que ficou ligeiramente acima do esperado, o que pode dar sinais de que a procura poderá ter ficado abaixo das expectativas.





Perante isto, a "yield" da dívida norte-americana a 10 anos cedeu 5,6 pontos base para 4,511%. A tendência foi seguida por quase toda a curva de rendimentos, menos os juros da dívida a dois e três anos que se agravou.





As emissões de dívida estão a influenciar cada vez mais o mercado acionista norte-americano, dando sinais que a trajetória dos juros diretores nos EUA está a dominar cada vez mais o sentimento dos investidores, de acordo com os mais recentes dados disponibilizados pelo Citi, que revelam que desde o início do ano passado, o S&P 500 registou subidas e descidas, em média, de 1% em dias de leilão de dívida, bastante acima da média da década anterior.





O estudo deixa assim um sinal de alerta aos "traders" que esta quinta-feira vão assistir a mais uma colocação de "treausuries", desta vez a 30 anos e com um montante indicativo de 24 mil milhões de dólares.





Além do Tesouro liderado por Janet Yellen, esta quinta-feira também a Reserva Federal (Fed) norte-americana volta a estar debaixo dos holofotes.





O presidente do banco central, Jerome Powell, tem uma segunda oportunidade para transmitir uma mensagem sobre política monetária, já que na intervenção desta quarta-feira decidiu omitir esta temática, optando por um discurso mais técnico dirigido aos "forecasters", ou seja analistas (economistas, matemáticos e até físicos) que tentam antecipar movimentos da economia e do mercado.





A plataforma de videojogos Roblox escalou 11,83%, depois de as receitas do terceiro trimestre terem superado por larga margem o que era esperado.



Entre outras ações que estiveram debaixo do olhar dos investidores desta quarta-feira, é de referir os títulos da Amazon, que desceram 0,44%, depois de a empresa ter anunciado despedimentos na unidade de música.





Já a plataforma de investimento "low cost" Robinhood tombou 14,74%, depois de os resultados terem falhado as estimativas e os volumes de negociação de criptomoedas terem derrapado.





O Ebay desvalorizou 2,01%, pressionado pelo "guidance" para as receitas do trimestre em curso.