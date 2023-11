Europa mista à espera de Powell. Incerteza política pode pesar nas obrigações portuguesas

07h40

Europa aponta para queda ligeira. Ásia negativa

Os principais índices europeus estão a apontar para uma abertura no vermelho, numa altura em que as atenções dos mercados se viram para o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, que deverá discursar esta quarta-feira.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 descem 0,2%.



Os investidores estão a recalibrar as expectativas relativamente à Fed depois comentários de alguns membros que indicam que o aperto da política monetária pode não ter chegado ao fim.



Na frente estatística, as atenções deverão também centrar-se na inflação na Alemanha e nos dados do retalho na Zona Euro e em Itália.



Na Ásia, a sessão fez-se de vermelho, com as praças japonesas e em Singapura a registarem as maiores quedas. Na Coreia, os índices continuaram a ser penalizados, depois de as praças da região terem tido o melhor dia desde 2020. A justificar o avanço no início da semana esteve o regulador dos mercados do país que proibiu o "short-selling" até junho de 2024 para melhorar "ativamente" as regras e os sistemas da bolsa do país.



Na China as bolsas negociaram entre ganhos e perdas com os investidores a avaliarem os dados relativamente às exportações, bem como o apoio do Executivo aos governos locais com elevada dívida.



Pela China, Hong Kong recuou 0,44% e Xangai deslizou 0,16%. No Japão, o Topix desceu 1,16% e o Nikkei cedeu 0,33%. Na Coreia do Sul, o Kospi desvalorizou 0,91%.