Bolsa nacional acompanha ganhos na Europa com disparo de mais de 8% da Nos

O apelidado "American Rescue Plan" é o terceiro pacote de ajudas desde o início da pandemia, e o primeiro da administração de Joe Biden, líder da Casa Branca.Esta aprovação estava já a ser descontada pelos mercados, mas ainda assim deu um impulso para uma sessão positiva hoje na Europa, com Lisboa a não ser exceção.Mas por cá, há uma cotada que está a brilhar nestes primeiros minutos de negociação. A Nos está a valorizar 8,38% para os 3,078 euros por ação, reagindo desta forma aos resultados apresentados ontem, já depois do fecho de sessão lisboeta.O ano começou com um primeiro trimestre de prejuízos para a empresa de telecomunicações, mas o último trimestre do ano passado acabou por compensar, já que os resultados obtidos de setembro a dezembro, num total de 12,9 milhões de euros, permitiu à empresa liderada por Miguel Almeida chegar ao final do ano com lucros de 92 milhões de euros no conjunto do ano, acima da estimativas do mercado que, segundo a Bloomberg, eram de 81 milhões de euros.Ainda assim, esta é uma queda de 35,9% face aos 143,5 milhões de euros de 2019.No resto da praça portuguesa, o sentimento é também positivo, com ganhos a serem registados pela EDP (+1,40%) e pela EDP Renováveis (2,65%). O BCP vai ganhando 0,52% para os 11,59 cêntimos por ação.