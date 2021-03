Câmara dos Representantes aprova estímulos pandémicos de 1,9 biliões de dólares

A Câmara dos Representantes dos EUA deu luz verde ao novo pacote de estímulos à economia, no valor de 1,9 biliões de dólares, com 220 votos a favor e 211 contra.



Este é o terceiro pacote de ajudas desde o início da pandemia, e o primeiro da Administração Joe Biden.

Uma vez que este projeto de lei tinha já sido aprovado pelo Senado, seguirá agora para o presidente Biden para ser promulgado na sexta-feira.

Entre as ajudas que contempla estão cheques no valor de 1.400 dólares para os norte-americanos com uma remuneração inferior a 75.000 dólares por ano.

Além desses cheques que serão diretamente entregues à maioria dos norte-americanos (90% das famílias irão usufruir), a 'parte covid-19' deste diploma renova um auxílio extra de 300 dólares semanais a desempregados.

Contemplada está também a expansão da dedução fiscal com os filhos, que vai agora até 3.600 dólares por filho, bem como 350 mil milhões de dólares em ajudas locais e estaduais.

Os fundos servirão também para ajudar as escolas no processo de regresso dos alunos à sala de aula, para ajudar pequenas empresas mais duramente atingidas pela pandemia, e ainda para a investigação, desenvolvimento e distribuição de vacinas contra a covid-19.





Além disso, é alargado até setembro o aumento de 15% nas senhas de alimentação, sendo o dinheiro também direcionado para ajudar as famílias de baixos rendimentos a pagarem as suas rendas.

Engorda ainda os subsídios atribuídos no âmbito das políticas do Affordable Care Act (Lei dos Cuidados de Saúde), providenciando também 8,5 mil milhões de dólares aos hospitais rurais e aos fornecedores de cuidados de saúde.



(notícia atualizada às 19:41)