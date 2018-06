Bolsa nacional em queda. Navigator quebra 5% em dia de ex-dividendo

A bolsa nacional abriu a negociar no vermelho. Em Lisboa, a Navigator é a cotada com as maiores quebras no dia em que desconta o dividendo a distribuir aos accionistas.

A bolsa nacional recua 0,62% para 5.642,44 pontos, com apenas três cotadas a subir, onze a descer e quatro inalteradas. Na Europa, o sentimento é positivo, depois de o presidente do BCE ter anunciado o fim do programa de estímulos e apontado para o fim dos juros zero só no Outono de 2019. O Stoxx 600 segue a somar 0,18% para os 383,76 pontos.