Bolsa nacional ganha pelo segundo dia com Galp e EDP a subirem

O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a valorizar 0,79% para os 69,20 dólares por barril e o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) valoriza 0,46% para os 66,07 dólares por barril.

O índice PSI-20 acordou a valorizar 0,48% para os 5.385,15 pontos, num dia em que todas as grandes praças europeias estão também a subir. A boa prestação das bolsas asiáticas, durante a madrugada em Lisboa, está a ser capaz de impulsionar o sentimento dos mercados no "velho continente".Com 15 empresas a valorizarem, uma a cair e duas a negociar ainda na "linha de água", é a Novabase que lidera os ganhos com uma subida de 1,10% para os 4,60 euros por ação. No "verde" estão também as duas empresas do grupo EDP, com a casa-mãe a subir 0,56% para os 4,69 euros e a EDP Renováveis que avança 0,45% para os 22,26 euros.A petrolífera Galp está a valorizar 0,75% para os 8,55 euros por ação, num dia em que os preços do petróleo estão a valorizar pelo segundo dia consecutivo.Agora, o