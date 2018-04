Bolsa nacional no vermelho com BCP a cair perto de 1,5%

O PSI-20 encerrou a sessão bolsista desta segunda-feira, 30 de Abril, a perder 0,28% para 5.512,29 pontos, com nove cotadas em queda, oito em alta e uma inalterada no valor de fecho de sexta-feira. A bolsa nacional negociou assim em sentido oposto ao da generalidade das principais praças europeias que terminaram o dia em terreno positivo.





Ainda assim, foi uma sessão marcada pela volatilidade na Europa, com o índice de referência europeu Stoxx 600 a alternar entre ganhos e perdas ao longo da negociação bolsista. Os sectores europeus dos media e da saúde foram os que registaram melhores desempenhos enquanto o tecnológico e das matérias-primas tiveram as maiores quedas.