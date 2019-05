Bolsa nacional segue ganhos da Europa com Jerónimo Martins em destaque

As cotadas do retalho foram as que mais impulsionaram o PSI-20, que esteve a acompanhar o dia positivo nas praças europeias.

A bolsa nacional arrancou a semana em alta, copiando os ganhos registados pelas restantes praças europeias, que foram motivados pelos resultados das eleições europeias que decorreram no domingo em toda a União Europeia.



O PSI-20 subiu 0,86% para 5.140,91 pontos, com 12 cotadas em alta, quatro em queda e duas sem variação. O índice português alcançou a maior valorização desde que a 10 de maio fechou a subir mais de 1%.



Nas restantes praças europeias os índices também marcaram ganhos próximos de 1%, reagindo à vitória dos partidos pró-União Europeia, que asseguraram dois terços dos lugares no Parlamento Europeu, ainda que a extrema-direita e os partidos nacionalistas tenham conseguido fortes ganhos face às últimas eleições.



Numa sessão em que Wall Street e a bolsa de Londres estiveram encerradas devido a feriado, as negociações entre a Fiat Chrysler e a Renault para uma possível fusão também contribuíram para animar o sentimento dos investidores.



A condicionar os mercados acionistas tem estado a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Os últimos dias têm sido marcados, ainda assim, por um aliviar das tensões entre as duas maiores economias do mundo, depois de Donald Trump ter dito, no final da semana passada, que acredita que o conflito com a China irá resolver-se "rapidamente". Já este fim de semana, o presidente norte-americano afirmou, durante uma visita oficial ao Japão, que deverá anunciar "algumas coisas importantes provavelmente em agosto", referindo-se a um novo acordo comercial entre os dois países.



Em Lisboa a maioria das cotadas seguiu o desempenho positivo, embora a Jerónimo Martins e a Sonae tenham conseguido destacar-se. A dona do Pingo Doce valorizou 2,52% para 14,025 euros, sem notícias relevantes que justifiquem o desempenho. A rival Sonae registou o segundo melhor desempenho do PSI-20, ao valorizar 1,44% para 0,9145 euros.





Entre os restantes pesos pesados a tendência também foi de alta. O Banco Comercial Português somou 1,3% para 0,2568 euros, a EDP avançou 1,23% para 3,371 euros e a Galp Energia valorizou 0,71% para 14,09 euros.