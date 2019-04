Bolsa nacional sobe pelo sexto dia animada pelo BCP e energia

A bolsa nacional segue em alta, sustentada pelos ganhos do BCP, EDP e Galp Energia. Entre as congéneres europeias a tendência é igualmente de ganhos, com os investidores mais otimistas em relação ao crescimento da economia mundial.

A bolsa nacional iniciou o dia em alta, a acompanhar a tendência das congéneres europeias. O PSI-20 sobe pela sexta sessão consecutiva, o que corresponde ao maior ciclo de ganhos desde o início do ano.O principal índice da bolsa nacional sobe 0,19% para 5.268,14 pontos, com 11 cotadas em alta, três em queda e quatro inalteradas.A contribuir para os ganhos da bolsa nacional está o BCP, ao subir 0,6% para 0,2342 euros. O banco liderado por Miguel Maya mantém a tendência observada na última sessão, depois de a Moody’s ter revelado que melhorou os ratings da dívida sénior e dos depósitos do banco, citando a descida "significativa dos ativos problemáticos e a melhoria da rentabilidade na atividade doméstica".

A contribuir para a subida está também a EDP, ao subir 0,28% para 3,536 euros, bem como a Galp Energia, que aprecia 0,21% para 14,495 euros, no dia em que anunciou o início de produção da segunda unidade do projeto Kaombo, em Angola.

Já a EDP Renováveis segue em sentido oposto, recuando 0,35% para 8,57 euros.

A impulsionar o índice está também o setor do papel, com a Navigator a apreciar 0,34% para 4,172 euros e a Altri a crescer 0,07% para 7,05 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins está a cair 0,19% para 13,165 euros, enquanto a Sonae SGPS está a subir 0,16% para 0,945 euros.