Bolsa russa afunda 45% e vê evaporar-se 250 mil milhões. Rublo fixa mínimos

A confirmação da invasão à Ucrânia atirou a moeda russa para mínimos e afundou as ações do país, com os investidores a despejarem os títulos no mercado, perante a volatilidade associada à situação na região.



A notícia da invasão à Ucrânia durante a madrugada de hoje caiu que nem uma bomba nos mercados acionistas, mas é na Rússia que se sente o maior impacto. A bolsa russa viu desaparecer mais de 250 mil milhões de dólares, enquanto o rublo tombou para mínimos históricos.

A bolsa de Moscovo segue a afundar 45%, naquela que é a maior queda alguma vez registada pelo índice, com os investidores a saírem das ações russas, após a invasão de Moscovo a Kiev nas últimas horas.



Já a moeda russa, o rublo, chegou a tombar um máximo de 9,4% para negociar nos 89,60 por dólar, um comportamento que já levou o Banco da Rússia a anunciar que vai intervir no mercado cambial pela primeira vez em anos e tomar medidas para travar a forte volatilidade registada.



O Banco da Rússia não mencionou a possibilidade de subir juros, mas adiantou que vai fornecer liquidez adicional aos bancos, através de uma oferta de um bilião de rublos (11,5 mil milhões de dólares) num leilão "overnight".



O ataque à Ucrânia conduzido pela Rússia está a alarmar os investidores mundiais e a acelerar uma fuga dos ativos de risco, levando os preços das matérias-primas a escalar, com o petróleo a voltar a negociar com três dígitos. Saber mais bolsa MOEX Rússia rublo ações conflito

