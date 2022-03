Bolsa segura-se no verde no dia em que 4 empresas dizem adeus ao PSI

A praça portuguesa abriu a sessão a negociar pouco definida, com a correção dos CTT a anular os fortes ganhos da Altri, naquela que é a última sessão em que o índice negoceia enquanto PSI-20. No final da sessão perde o "20" e quatro cotadas.

O ainda PSI-20 segue a avançar uns meros 0,04% para 5.695,20 pontos, com oito ações em alta, oito em queda e três inalteradas. Na Europa o dia é também misto, com as praças do Velho Continente a negociarem com tendências distintas.

Em destaque na sessão de hoje está a Altri. A companhia dispara 3,02% para 6,15 euros, depois de ontem ter reportado lucros de 123,7 milhões de euros em 2021, o que significa um aumento de 400,7% face aos 24,7 milhões de euros de resultado líquido consolidado atribuível à casa-mãe em 2020.

Na lista das maiores subidas seguem-se duas das empresas que hoje dizem adeus ao índice de referência nacional: a Novabase sobe 1,89% e a Ramada avança 0,84%.

Já as outras duas que saem – Pharol e Ibersol – estavam nos primeiros minutos de negociação estáveis em 8 cêntimos e 5,52 euros, respetivamente.

Já em sentido oposto, os CTT, que ontem escalaram em reação aos bons resultados e ao "buyback" anunciado pela empresa, hoje seguem a corrigir. Os títulos descem 3,85% para 4,50 euros.

A pressionar está ainda a EDP, com uma descida de 0,23% para 4,29 euros, e da EDPR, que cede 0,09% para 22,22 euros.

Novabase, Pharol, Ibersol e Ramada negoceiam hoje pela última vez no índice de referência da bolsa nacional. Após o fecho da sessão dizem adeus ao PSI, que deixa de ter 19 para passar a ter apenas 15 cotadas em resultado da revisão do índice que agora se materializa, após o anúncio realizado em agosto passado.



Notícia atualizada