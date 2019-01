A bolsa nacional arrancou em alta na última sessão da semana. O PSI-20 sobe pela terceira sessão - 0,26% para os 5.115,10 pontos -, renovando máximos de outubro do ano passado. O principal índice nacional completa assim a quarta semana consecutiva de ganhos.As bolsas asiáticas fecharam a subir impulsionadas pelas ações tecnológicas. As bolsas europeias também seguem em alta. O Stoxx 600, índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, sobe 0,66% para os 358,2 pontos, renovando máximos de quase dois meses.A nível internacional, as propostas para acabar com a paralisação parcial no Governo federal norte-americano foram bloqueadas no Senado, mas a Bloomberg noticia que Trump está disposto a fazer concessões.As negociações comerciais entre os EUA e a China vão conhecer uma nova fase com a entrada em jogo do vice-primeiro-ministro Liu He. Uma equipa chinesa de alto nível irá a Washington no início da próxima semana numa altura em que Wilbur Ross, secretário norte-americano para o comércio, diz que os dois países estão afastados "por milhas e milhas" para alcançar um acordo.Em Lisboa, a maior parte das cotadas (11) valoriza. É o caso da Mota-Engil cujas ações sobem 1,22% para os 1,99 euros, depois da subida de 12% de ontem . A cotada está em máximos de outubro do ano passado. Em causa está o anúncio de que a empresa prevê um crescimento de dois dígitos no mercado de Angola, onde a carteira de obras ronda atualmente os 800 milhões de euros.Em destaque pela positiva está também o setor do papel. A Navigator sobe 0,82% para os 4,18 euros, a Altri avança 1,57% para os 7,12 euros e a Semapa valoriza 0,66% para os 15,2 euros. Nota ainda para a subida do BCP que valoriza 0,7% para os 24,32 cêntimos. A Nos iniciou a sessão em baixa, mas inverteu e está agora a subir para máximos de dezembro de 2017.Com a subida de hoje, a bolsa nacional caminha para uma semana positiva com uma valorização de 0,95%. O PSI-20 regista assim quatro semanas consecutivas (desde que começou o ano) em alta, acumulando uma valorização de 7,8% em 2019.(Notícia atualizada às 8h25)