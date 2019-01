As bolsas europeias prepararam-se para fechar a semana com ganhos e em máximos de quatro meses. A libra continua a beneficiar da expectativa de adiamento do Brexit, acumulando a maior subida semanal no espaço de um ano.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,78% para 5.141,62 pontos

Stoxx 600 ganha 0,73% para os 358,27 pontos

Nikkei valorizou 0,97% para 20.773,56 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 2,1 pontos base para 1,63%

Euro sobe 0,19% para 1,1326 dólares

Petróleo aprecia 0,9% para 61,64 dólares por barril, em Londres

Bolsas europeias em máximos de quatro meses

As bolsas europeias estão a valorizar esta sexta-feira, 25 de janeiro, renovando máximos de quatro meses. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, valoriza 0,73% para os 358,27 pontos, a maior subida desde dezembro. O destaque pela positiva vai para o setor automóvel assim como o tecnológico, que tinha subido na Ásia e nos EUA.

Um dos índices que se destaca é o alemão DAX que sobe 1,24%. Em alta estão cotadas como a Volkswagen, que sobe quase 3%, e o Deutsche Bank, que valoriza quase 2%.

Em termos de cotadas europeias, nota ainda para a queda superior a 1% da britânica Vodafone no dia em que revelou os resultados do terceiro trimestre. Estes ficaram ligeiramente aquém das expectativas dos analistas, segundo a Bloomberg.

Na Europa, o Brexit continua a ser um dos tópicos mais falados. Hoje o jornal britânico The Sun noticia que o partido unionista da Irlanda do Norte decidiu apoiar Theresa May no seu acordo de divórcio da União Europeia. A libra está a valorizar, caminhando para a melhor semana num ano.

A nível internacional, as propostas para acabar com a paralisação parcial no Governo federal norte-americano foram bloqueadas no Senado, mas a Bloomberg noticia que Trump está disposto a fazer concessões para alcançar um acordo com os Democratas.

Além disso, as negociações comerciais entre os EUA e a China vão conhecer uma nova fase com a entrada em jogo do vice-primeiro-ministro Liu He. Uma equipa chinesa de alto nível irá a Washington no início da próxima semana numa altura em que Wilbur Ross, secretário norte-americano para o comércio, diz que os dois países estão afastados "por milhas e milhas" para alcançar um acordo.

Juros mantêm tendência de queda

As taxas de juro implícitas na dívida nacional estão a recuar em todos os prazos, com a "yield" a 10 anos a cair 2,1 pontos base para 1,63%, enquanto a taxa alemã está a subir 0,8 pontos para 0,188%, o que reduz o prémio de risco da dívida nacional para 144 pontos.

Libra a caminho da melhor semana num ano

A perspetiva de adiamento do Brexit está a animar a negociação da libra, que está a negociar em máximos de Novembro e a acumular a maior subida semanal (1,6%) desde a semana terminada em 26 de janeiro de 2018. Esta é também a sexta semana consecutiva de ganhos para a moeda britânica, o que já não acontecia há um ano.

Venezuela e EUA condicionam o petróleo

Os preços do petróleo estão a subir há três dias consecutivos, com a situação política na Venezuela a aumentar a especulação em torno deste produto. Isto apesar de ontem ter sido revelado que as reservas de crude dos EUA aumentaram de forma expressiva, contra as estimativas dos analistas que apontavam para uma descida. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para a Portugal, está a ganhar 0,9% para 61,64 dólares.





Ouro sobe