Bolsa: Uma década de agravamentos na tributação das mais-valias

A tributação de rendimentos de capitais tem vivido uma autêntica montanha-russa fiscal nos últimos anos. Em menos de dois anos, entre 2010 e 2012, o imposto sobre as mais-valias passou de zero a 26,5%, para voltar a aumentar em 2013. Com o englobamento obrigatório, investidores voltam a sofrer.

Bolsa: Uma década de agravamentos na tributação das mais-valias









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Bolsa: Uma década de agravamentos na tributação das mais-valias O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar