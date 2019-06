Bolsas dos EUA sobem com expectativa de acordo comercial

As bolsas americanas iniciaram a sessão a subir, num dia em que as atenções estão dispersas essencialmente entre dois temas: juros e guerra comercial, com as novidades sobre esta última a sobreporem-se.



O Dow Jones está a subir 0,25% para 26.615,65 pontos, o Nasdaq aprecia 0,81% para 7.948,19 pontos e o S&P500 ganha 0,32% para 2.926,97 pontos.





Os investidores digeriram as palavras proferidas ontem pelo presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA, interpretando o discurso como um travão nas expectativas de cortes de juros. Jerome Powell garantiu que "a Fed está isolada de pressões políticas de curto prazo", garantindo que a autoridade monetária não se vai vergar ao poder político, numa clara resposta às críticas de Donald Trump.

Foi esta postura que levou os investidores a especularem que Powell estava a travar a expectativa do mercado sobre futuras descidas de juros. E isso pesa na negociação. Os operadores continuam, ainda assim, a ver uma possibilidade de 25% de um corte de juros de 50 pontos base já em julho, realça a Reuters.

Mas as declarações do secretário do Tesouro dos EUA estão a ter um impacto maior na negociação, já que aumentaram a especulação de um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo. Steven Mnuchin revelou que o acordo comercial entre os EUA e a China está 90% concluído, mostrando-se otimista sobre a celebração do mesmo.

As declarações surgem três dias antes do encontro agendado entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping. Os responsáveis vão encontrar-se na reunião do G20 este sábado, tendo sido criadas expectativas sobre o desfecho deste encontro.

A beneficiar destas novidades estão cotadas como a fabricante de chips Micron, cujas ações estão a disparar mais de 12% para 36,66 dólares. A Intel, a Advanced Micro Devices e a Nvidia estão a apreciar em bolsa mais de 2,5%.