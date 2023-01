Bolsas enfrentam pior ano desde o Lehman Brothers

As ações mundiais perderam um quinto do valor em 2022. Na Europa, as desvalorizações foram superiores a 10%, enquanto nos EUA chegaram mesmo aos 30% (no caso do tecnológico Nasdaq). Portugal ficou entre as exceções, tendo fechado o ano com ganhos.

