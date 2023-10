Bons ventos continuam a soprar em Lisboa. Greenvolt, Sonae e Altri pulam mais de 4%

Os bons ventos continuam a soprar na bolsa de Lisboa, que registou hoje a quinta sessão de ganhos consecutiva, na mais longa série de valorizações desde meados de agosto, num dia em que apenas uma cotada encerrou em baixa: a Galp.O PSI valorizou 1,41% até aos 6.142,55 pontos - um máximo de finais de setembro, com 14 cotadas em alta, uma inalterada e uma no vermelho. Os ganhos desta quarta-feira deram à bolsa nacional a maior subida entre as congéneres europeias.A Greenvolt, Sonae e Altri foram as estrelas do dia, ao ganharem mais de 4%. A energética somou 4,84% até aos 5,735 euros, enquanto que a Sonae pulou 4,43% para 0,955 euros. Já a Altri ascendeu a máximos do ano, mais precisamente de inícios de dezembro, ao valorizar 4,41% para 4,594 euros.Ainda no setor do papel, a Semapa subiu 0,6% para 13,48 euros e Navigator ganhou 3,39% para 3,782 euros.Entre os pesos pesados, o BCP ascendeu a máximos de meados de julho de 2019 ao encerrar nos 0,2823 euros, numa sessão em que somou 1,69%.Na energia, a EDP Renováveis valorizou 1,42% até aos 14,99 euros, enquanto a casa-mãe EDP avançou 1,16% para 3,829 euros. Já a Galp terminou a perder 0,56% nos 14,135 euros, depois de ter chegado a atingir máximos intradiários de finais de fevereiro de 2020, ao tocar nos 14,48 euros.A Jerónimo Martins também contribuiu para a subida da praça lisboeta ao subir 0,95% até aos 20,18 euros.A Ibersol fechou inalterada, à semelhança da sessão desta terça-feira, nos 6,78 euros.