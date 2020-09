Caminho longo para recuperação económica pressiona Wall Street

O Dow Jones fechou a ceder 0,47% para 27.901,71 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 recuou 0,84% para 3.357,01 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,27% para 10.910,28 pontos.

Os principais índices de Wall Street ganharam ontem terreno na primeira reação à reunião da Fed, mas hoje os investidores optaram pela prudência ao digerirem o que foi dito.

A Reserva Federal manteve ontem os juros diretores em torno de zero e deu sinais de que este cenário poderá durar pelo menos até 2023.

Além disso, revelou-se mais otimista na sua atualização trimestral das estimativas para a evolução da economia, com os responsáveis do banco central a preverem uma contração económica para este ano menos profunda do que esperavam anteriormente, o que animou os investidores, se bem que por pouco tempo.

No entanto, a Fed também disse que o caminho para a recuperação do país será bastante longo, o que fez com que hoje o sentimento se invertesse nas bolsas norte-americanas.

Na sessão desta quinta-feira, que precede um dia de bruxaria quádrupla, as cotadas do setor tecnológico continuaram a estar entre as mais penalizadas, com a Apple, Alphabet (dona da Google) e Microsoft a caírem mais de 1%.



A bruxaria quádrupla ("quadruple witching") tem este nome porque se dá o vencimento simultâneo de quatro contratos: futuros e opções sobre índices e sobre acções, tanto nos EUA como na Europa. O nome do dia faz assim referência a estes quatro vencimentos e às bruxas.



Mas porquê as bruxas? Os mercados têm o termo ‘witching hour’ (a hora da bruxa) que é a última hora de negociação da sessão bolsista. Uma vez que o vencimento destes quatro tipos de contratos exerce grande influência no desempenho do mercado, o termo é tido como adequado para a situação, já que essa "hora da bruxa" será um curto período em que quem pratica feitiçaria fica especialmente mais activo e poderoso.



Assim sendo, este é um dia historicamente mais volátil, especialmente na última hora de negociação, com um elevado volume de transacções. Isto porque os investidores que precisam de fechar posições podem movimentar o mercado a qualquer preço, levando as cotações a oscilarem erraticamente.



O ‘quadruple witching’ ocorre quatro vezes por ano, nas terceiras sextas-feiras dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro.