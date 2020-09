Bolsas europeias no vermelho e petróleo sobe pela quinta sessão

há 31 min. 09h34

Bolsas europeias no vermelho

As bolsas europeias fixaram-se em terreno negativo depois de uma abertura com fracas oscilações. O Stoxx600 desce 0,2% para 370,48 pontos, mas ainda assim acumula ganhos pela segunda semana consecutiva.





O índice pan-europeu está a ser pressionado pelas cotadas cíclicas, como do setor das viagens e do imobiliário. Em alta estão empresas envolvidas em fusões e aquisições. A Covestro dispara mais de 9% depois da Bloomberg ter avançado que a fabricante de plásticos alemã pode ser comprada pela Apollo e o CaixaBank valoriza depois de ter sido fechado ao acordo para a fusão com o Bankia, o que vai criar o maior banco espanhol.





A condicionar o dia nos mercados poderá estar o facto de hoje ser dia de bruxaria quádrupla ("quadruple witching") na Europa e nos EUA. E quádrupla porque se dá o vencimento simultâneo de quatro contratos: futuros e opções sobre índices e sobre acções, tanto nos EUA como na Europa. O nome do dia faz assim referência a estes quatro vencimentos e às bruxas. Mas porquê as bruxas? Os mercados têm o termo ‘witching hour’ (a hora da bruxa) que é a última hora de negociação da sessão bolsista. Uma vez que o vencimento destes quatro tipos de contratos exerce grande influência no desempenho do mercado, o termo é tido como adequado para a situação, já que essa "hora da bruxa" será um curto período em que quem pratica feitiçaria fica especialmente mais ativo e poderoso. Assim sendo, este é um dia historicamente mais volátil, especialmente na última hora de negociação, com um elevado volume de transacções. Isto porque os investidores que precisam de fechar posições podem movimentar o mercado a qualquer preço, levando as cotações a oscilarem erraticamente. O ‘quadruple witching’ ocorre quatro vezes por ano, nas terceiras sextas-feiras dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro.