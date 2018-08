Carlos Martins vende 100 mil acções da Martifer

A sociedade Black and Blue Investments reduziu a sua posição na Martifer para para 0,306% do capital.

A sociedade Black and Blue Investments, da qual Carlos Martins é accionista e administrador, reduziu a sua participação na Martifer para 0,306%, depois de ter vendido 100 mil acções da empresa no passado dia 10 de Agosto. A alienação foi feita a 45 cêntimos por título, num investimento de 45 mil euros.

A informação foi avançada esta sexta-feira, 24 de Agosto, num comunicado enviado á Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que dá conta que a sociedade passou a deter, com esta operação, um total de 305.542 acções da Martifer, que tem Carlos Martins na presidência do conselho de administração.

"(…) informa-se ter recebido da sociedade Black and Blue Investimentos, S.A. a notificação de que alienou em bolsa, no dia 10 de Agosto de 2018,100.000 acções, representativas de 0,1 % do capital social e dos direitos de voto da sociedade MARTIFER SGPS", informa o comunicado da CMVM.

E acrescenta: "Em virtude de tais operações, a sociedade Black and Blue Investimentos, S.A. passou a deter 305.542 acções representativas de 0,306 % do capital social e 0,312 % dos direitos de voto da sociedade MARTIFER SGPS".

No dia da alienação, os títulos da Martifer dispararam 6,98% para 46 cêntimos, tendo sido negociadas mais de 634 mil acções da empresa, quando a média diária não vai além das 31 mil. Foi a liquidez mais elevada desde Abril de 2015.

Na sessão de hoje, os títulos da empresa fecharam a ganhar 6,17% para 49,9 cêntimos, depois de terem chegado a valorizar um máximo de 6,38% para 50 cêntimos, o valor mais alto desde Fevereiro de 2015.