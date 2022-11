"Cheque em branco" de Trump escala mais de 40% perante perspetiva de candidatura presidencial

As ações da Digital World Acquisition Corp, empresa que serve de veículo para a entrada em bolsa da rede social de Donald Trump - a Truth Social -, estão a subir mais de 40%. A empresa é o chamado SPAC ("special purpose acquisition company"), veículos habitualmente conhecidos como "cheques em branco" que permitem a entrada em bolsa de empresas mais pequenas de forma mais económica e fácil.A escalada da Digital World Acquisition Corp teve início após as notícias de que a campanha eleitoral será lançada após as eleições intercalares desta terça-feira e depois de três dos conselheiros de Trump terem confirmado que este planeia concorrer de novo à Casa Branca nas eleições de 2024.

A possibilidade de Donald Trump voltar a entrar na corrida para Presidente dos Estados Unidos sempre esteve no horizonte, mas as recentes notícias dão cada vez mais força a este cenário.A Digital World Acquisition Corp segue assim a valorizar 41,77% para 24,7814 dólares por ação, valor que compara com os 17,48 dólares no fecho da sessão de sexta-feira.Desde o início do ano, a empresa perdeu 51,7% em bolsa, estando avaliada em 924,4 milhões de dólares.E esta não foi a única empresa a beneficiar da possibilidade de Trump novamente na corrida à liderança dos Estados Unidos. A Phunware Inc, uma empresa de software que participou na campanha eleitoral de Donald Trump, também avançou 19%.Num comício no Iowa, na passada semana, o antigo Presidente norte-americano também referiu que "muito, muito, muito provavelmente" concorreria de novo à presidência dos Estados Unidos, tendo, uma vez mais, insistido que foi o vencedor das últimas eleições legislativas, que deram a vitória ao atual Presidente Joe Biden.