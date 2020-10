“Cheques em branco” puxam IPO para máximos

Os SPAC (“special purpose acquisition company”), veículos criados especificamente para financiar a compra ou a fusão com uma empresa, impulsionaram a atividade de fusões e aquisições (F&A) e de novas entradas em bolsa para valores próximos de recordes, no terceiro trimestre do ano. Estes “cheques em branco” têm vindo a ganhar tração durante a pandemia, com estas operações a representarem uma

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...